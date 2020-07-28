Екатеринбург, 28 июля 2020, 12:44 — REGNUM Госдума намерена изменить закон «О прокуратуре РФ» и дать право прокурорам возбуждать уголовные дела. Как передает корреспондент 28 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Генеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ
Proc.gov12.ru

«До этого момента у них не было (такой возможности). Скорее всего, в законе «О прокуратуре» это будет», — сказал Крашенинников в ходе заседания совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге.

В 2011 году Следственный комитет был выделен из прокуратуры как отдельное ведомство. В итоге прокуроры были лишены права возбуждать уголовные дела, орган стал выполнять функцию надзора за следствием, напомнил парламентарий. В случае нарушений прокуроры могут отменить постановление о возбуждении дела или порекомендовать прекратить уголовное преследование, напомнил он.