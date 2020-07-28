Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM Госдума намерена изменить закон «О прокуратуре РФ» и дать право прокурорам возбуждать уголовные дела. Как передает корреспондент 28 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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«До этого момента у них не было (такой возможности). Скорее всего, в законе «О прокуратуре» это будет», — сказал Крашенинников в ходе заседания совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге.

В 2011 году Следственный комитет был выделен из прокуратуры как отдельное ведомство. В итоге прокуроры были лишены права возбуждать уголовные дела, орган стал выполнять функцию надзора за следствием, напомнил парламентарий. В случае нарушений прокуроры могут отменить постановление о возбуждении дела или порекомендовать прекратить уголовное преследование, напомнил он.