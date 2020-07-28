Минск, , 12:39 — REGNUM Участники мирных акций протеста при задержании не должны бить ногами бойцов ОМОН. Об этом 28 июля заявил Александр Лукашенко, посещая минскую войсковую часть 3214 внутренних войск МВД.

В программе инспекции бригады спецназа запланировано совещание с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности Белоруссии. На месте руководителя республики встретили министр внутренних дел Юрий Караев, его заместитель — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир в/ч 3214 Владимир Жизневский, командир СОБРа Александр Быков и командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.Александр Лукашенко, поприветствовав военнослужащих и отметил, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, «что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами». Обращаясь к командиру ОМОНа, он сказал: «Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду».

Лукашенко ознакомился с образцами военной техники, стоящими на вооружении внутренних войск и ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. Среди них — специальные автомобили «Лис-ПМ», «Волат», «Хищник», «Цунами», специальный штурмовой заградительный комплекс «Рубеж». Машины предназначены для проведения контртеррористических и специальных операций, выполнения задач территориальной обороны.

Также состоялось тактико-специальное занятие с батальоном специального назначения.

Напомним, в августе должно состояться голосование на выборах президента Белоруссии. Александр Лукашенко — один из пяти зарегистрированных Центризбиркомом кандидатов в президенты. Ряд участников президентской кампании отправлены в следственные изоляторы (Виктор Бабарико, Сергей Тихановский), эвакуировали своих детей за границу (Светлана Тихановская) и бежали сами (Валерий Цепкало).

Посте отказа Центризбиркома регистрировать альтернативных кандидатов в президенты по Белоруссии прокатилась волна ненасильственных акций протеста. На задержания участников «цепочек солидарности» был брошен ОМОН, а также сотрудники других подразделений МВД.

До посещения в/ч 3214 в минском микрорайоне Уручье состоялись инспекции Лукашенко в бригаду спецназа в Марьиной Горке, а также элитные части десантников в Витебске и Бресте. Во время посещений с офицерами обсуждались проблемы внутренней и внешней политики.

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