Москва, , 12:38 — REGNUM Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Протоколом определяется порядок подачи, уплаты пошлины, рассмотрения и экспертизы заявки на получение евразийского патента на промышленный образец, а также правила распоряжения евразийским патентом на промышленный образец. Протокол также предоставляет владельцам промышленных образцов возможность получать правовую охрану в подписавших его или присоединившихся к нему странах с выполнением минимума процедур и затрат.

Документ подписан шестью из восьми государств-участников Евразийской патентной конвенции — Российской Федерацией, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.