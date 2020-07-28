Москва, , 12:45 — REGNUM Российские военные перестали участвовать в работе Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в Донбассе по ряду известных причин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июля, общаясь с журналистами.

«После того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определённых гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о конкретных условиях сложно», — рассказал он.

Напомним, российские военные были отозваны из СЦКК в конце 2017 года из-за постоянных провокаций со стороны боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Украина заинтересована в возвращении российских офицеров в состав СЦКК.

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