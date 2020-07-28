Москва, , 12:55 — REGNUM Правоохранители учитывают специфику Хабаровского края, реагируя на акции протеста в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил 28 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал беспрецедентной ситуацию в Хабаровске, так как ещё ни разу руководителя региона не обвиняли в убийстве, самом тяжком преступлении. Этим объясняются, по его словам, и действия правоохранителей по задержанию и аресту Фургала, и эмоциональная реакция жителей края.

Пескова попросили оценить тот факт, что в других городах участников митингов в поддержку Фургала задерживают, тогда как в Хабаровске полиция более лояльна. Правоохранительные органы действуют корректно в этой ситуации, с учетом специфики региона, пояснил Песков и добавил, что прочие разъяснения нужно запросить у самих правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае начались массовые протесты после задержания бывшего губернатора региона Сергея Фургала, котого обвиняют в организации убийств предпринимателей. Врио главы региона Михаил Дегтярев сообщил 28 июля, что среди протестующих были те, кто взял с собой оружие.

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