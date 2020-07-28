Нью-Дели, , 12:32 — REGNUM Артиллерия Пакистана подвергла массированному обстрелу позиции войск Индии в двух районах в секторе Пунч на линии контроля в Кашмире, сообщает 28 июля газета The Hindi.

Отмечается, что индийская артиллерия была вынуждена открыть ответный огонь. О потерях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индии выразило глубокую озабоченность в связи с продолжающейся поддержкой со стороны Пакистана трансграничного проникновения террористов, в том числе с помощью прикрывающего огня.

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