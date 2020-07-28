Брюссель, , 12:58 — REGNUM Список третьих стран, с которым государствам ЕС рекомендовано восстановить транспортное сообщение, может быть сокращён с 13 до 11 позиций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники.

Повторное обновление списка ожидается 29 июля, по его итогам могут быть удалены Алжир и Марокко.

Список в ЕС составляют с учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусу в той или иной стране. В конце июня был составлен первый список для открытия границ, который носит рекомендательный характер.

Через две недели список обновили, исключив из него Сербию и Черногорию. В нём остались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай — при условии подтверждения взаимного открытия границ.

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