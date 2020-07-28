Москва, , 12:26 — REGNUM Предложение Минфина направлять конфискованные средства в Пенсионный фонд России на рост пенсий не повлияет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Конечно, коррупционные и прочие незаконно заработанные средства можно и нужно использовать для повышения пенсий, однако при действующем пенсионном законодательстве и существующей модели это не будет обеспечено», — заявил Нилов.

В целом, по его мнению, растет вероятность того, что владельцы «нечистых» денег начнут активно выводить их за рубеж.

«Мы в ЛДПР неоднократно говорили о необходимости принятия общей экономической амнистии, чтобы средства вернулись в Россию и работали на нашу экономику. Поэтому предложение Минфина, с одной стороны, звучит красиво, с другой — не повлечет за собой реального роста пенсий», — заключил Нилов.

Конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать, предложили в Минфине РФ.

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