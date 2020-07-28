Москва, 28 июля 2020, 12:26 — REGNUM Предложение Минфина направлять конфискованные средства в Пенсионный фонд России на рост пенсий не повлияет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
В целом, по его мнению, растет вероятность того, что владельцы «нечистых» денег начнут активно выводить их за рубеж.
Конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать, предложили в Минфине РФ.
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