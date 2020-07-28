Стокгольм, , 12:34 — REGNUM Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, Государственное миграционное управление Швеции поставило перед собой цель ввезти в страну 5000 беженцев по особой квоте в течение оставшихся месяцев 2020 года. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация как в Швеции, так и в мире не повлияет на решение принять тысячи беженцев, так как цель шведских властей «остается неизменной». Об этом 27 июля сообщила газета Fria Tider.

Прежде всего, речь идет о лицах, пребывающих на территорию страны в рамках специальной квоты Организации Объединенных Наций (ООН). Напомним, что беженец, попадающий в квоту ООН, является лицом, покинувшим свою страну и выбранным Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев для переезда в другую страну.

В этом году Швеция взяла на себя обязательство принять 5000 беженцев в рамках установленной квоты. Преимущественно Швеция принимает лиц, приезжающих из стран ближнего Востока и Африки.

«На первом этапе речь идет о прибытии ограниченного числа людей, которые планируют приехать сюда в августе. Наша цель состоит в том, чтобы Швеция приняла 5000 беженцев по данной квоте в течение этого года. Но пандемия и ограничения, а также их воздействие на работу авиаперевозок могут повлиять на достижение целевых показателей в этом году», — сообщается на сайте Государственное миграционное управление Швеции.