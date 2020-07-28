Люблин, Польша, 28 июля 2020, 12:28 — REGNUM Украина, Польша и Литва будут развивать международное сотрудничество в рамках нового формата — «Люблинского треугольника». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 июля на пресс-конференции в Люблине.
В рамках «треугольника» будут решаться вопросы безопасности, экономики, торговли, инвестиций, туризма и инфраструктуры, отметил украинский министр.
Кулеб также поблагодарил Литву и Польшу за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба призвал Польшу принять участие в работе «международной платформы» по «деоккупации» Крыма. По его мнению, Польша может стать лидером «процесса» по возвращению полуострова в состав Украины.
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