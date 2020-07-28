Москва, , 12:12 — REGNUM Законопроект, направленный на создание правового механизма реализации банками, страховыми организациями, НПФ, ломбардами, «Почтой России», сотовыми операторами ограничений по совершению финансовых операций, вплоть до блокирования средств, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Специальные экономические меры могут коснуться как юрлиц, так и физлиц. Прописывается широкий перечень таких ограничительных мер. При этом устанавливается, что «блокируемое лицо вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, гарантированных государством в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов и штрафов блокируемого лица».

В частности, устанавливается запрет на прием платежей платежным агентом и запрет по трансграничному переводу денежных средств кредитной организацией, если получатель таких средств включен в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утверждаемый правительством РФ.

Одновременно предлагается регулировать особенности лицензирования деятельности по организации и проведению азартных игр. Поправками предусматривается обращение уполномоченного органа в суд с требованием об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в случае нарушения законодательства о специальных экономических мерах.