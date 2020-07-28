Москва, , 12:12 — REGNUM У народа Арцаха есть свои интересы, их надо понимать и уважать, и только при этом условии нагорнокарабахский конфликт может найти своё справедливое разрешение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 июля, комментируя информацию о переговорах лидеров России и Турции.

Как сообщалось ранее, в ходе телефонного разговора, состоявшегося 27 июля, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также конфликт между Арменией и Азербайджаном.

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«В сообщении о разговоре президентов России и Турции содержатся несколько важнейших посылов.

Первый и наиболее очевидный — что недопустимы любые действия, способствующие эскалации напряжённости между Азербайджаном и Арменией. Подчеркну: любые, не только чисто военные провокации, но и общественные акции провоцирования межнациональной розни, тем более на территории третьих стран, как это недавно произошло в России.

Второй важный момент — это подтверждение Турцией своей заинтересованности в разрешении азербайджано-армянского конфликта исключительно мирными средствами.

Третий и наиболее существенный, на мой взгляд, момент заключается в том, что, говоря об основе политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а это и есть эпицентр азербайджано-армянского конфликта, хотя им последний и не исчерпывается, президенты Турции и России указали на принципы международного права в целом.

В этой связи хочу напомнить, что принцип уважения территориальной целостности государств, который чаще всего упоминается в связи с данным конфликтом, сам по себе не существует. И в Уставе ООН, и в Международном пакте о гражданских и политических правах он записан рядом с правом народов на самоопределение, которые в силу этого права «свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие…»

В Декларации о принципах международного права, более позднем документе ООН, записано также, что принцип ненарушения территориальной целостности или политического единства действует в отношении государств, «соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов». Что в данном случае стоит на первом месте, а что на втором, думаю, совершенно очевидно.