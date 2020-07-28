Пхеньян, , 12:13 — REGNUM Решение о закрытии города Кэсон, расположенного на границе с Южной Кореей, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняли власти КНДР. Об этом 28 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности были ужесточены согласно решению чрезвычайного расширенного заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, при этом в сообщении открыто не упоминается коронавирус.

Также сообщается, что в Кэсоне вводится максимальный режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого в городе вводятся строгие меры изоляции и тестирования его жителей. При этом городские власти должны будут обеспечивать горожан средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а также снабжать жителей районов, которые будут в режиме изоляции, продовольствием, топливом и гигиеническими средствами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее новый южнокорейский министр объединения Ли Ин Ён заявил, что Южная Корея намерена добиться возобновления прерванного диалога с КНДР и оказания ей гуманитарной помощи.