Киев, , 12:06 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев заразился SARS-CoV-2. Об этом он сообщил 28 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Друзья, вчера сдал тест на СOVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю», — сказано в сообщении.

Парламентарий попросил всех людей, контактировавших с ним после 20 июля, сдать тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 919 новых случаев заражения коронавирусом. 13 человек скончались от осложнений COVID-19.

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