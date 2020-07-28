Киев, 28 июля 2020, 12:06 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев заразился SARS-CoV-2. Об этом он сообщил 28 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Парламентарий попросил всех людей, контактировавших с ним после 20 июля, сдать тест на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 919 новых случаев заражения коронавирусом. 13 человек скончались от осложнений COVID-19.
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