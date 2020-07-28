Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Основной темой телефонного разговора государственного секретаря США Майка Помпео с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией было то, что Вашингтон не потерпит от Тбилиси махинаций на выборах. Такое заявление 28 июля сделал один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Оппозиционный политик отметил, что Помпео, комментируя итоги беседы с Гахарией, подчеркнул, что в разговоре указал на важность проведения справедливых выборов в грузинский парламент. По мнению Капанадзе, это означает, что выборы были главной темой разговора.

«Это очень хорошее послание грузинскому обществу, властям Грузии и Бидзине Иванишвили, что Соединенные Штаты Америки не потерпят, чтобы в Грузии прошло фальсифицированные выборы», — сказал лидер «Европейской Грузии» журналистам.

Напомним, телефонный разговор между Помпео и Гахарией состоялся 27 июля. Его провели в связи с тем, что было отложено на неопределенный срок заседание, посвященное партнерству Грузии и США.

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