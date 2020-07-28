Киев, , 12:05 — REGNUM Экспорт Украиной агропродовольственной продукции в январе-июне 2020 г. остался почти на уровне прошлогодних показателей за соответствующий период и составил $10,4 млрд.

Соответствующую информацию опубликовал 28 июля украинский Институт аграрной экономики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в настоящий момент доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам шести месяцев 2020 г. превышает 45%.

В сообщении отмечается, что основными рынками сбыта украинской агропродукции остаются четыре региона — страны Азии, Африки, Европейского Союза и СНГ, их суммарная доля составила более 97%.

При этом в условиях пандемии только Азия смогла нарастить объемы поставок продуктов питания из Украины на 14,5%; доля европейских стран в зарубежных поставках агропродукции из Украины уменьшилась до 28,7%; Африка осталась на уровне прошлого года.

Что касается рынка СНГ, как отмечают эксперты, после незначительного оживления экспорта в 2017 и 2018 годах, сейчас наблюдается нисходящая тенденция. Так, страны этого региона за январь-июнь 2020 г. импортировали украинского продовольствия на $0,6 млрд, что составило лишь 6% от общего экспорта аграрной продукции.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам прошлого года Украина обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму $22,4 млрд.