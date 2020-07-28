Махачкала, , 12:11 — REGNUM Делегация Минэкономразвития России во главе с первым заместителем руководителя ведомства Михаилом Бабичем сегодня, 28 июля, прибыла в Дагестан с рабочей поездкой. Гости республики, в частности, осмотрят ряд строящихся объектов и примут участие в открытии завода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, в планах у представителей федерального министерства осмотр строящегося терминала аэропорта Махачкалы, посещение Махачкалинского морского торгового порта и ООО «Дагнефтепродукт». Затем делегация побывает на строящихся объектах социальной инфраструктуры в рамках передислокации Каспийской флотилии и многоквартирных домов, построенных для военнослужащих.

Гости из федерального центра также посетят несколько инвестиционных площадок. В частности, глава Дагестана Владимир Васильев и Михаил Бабич примут участие в открытии завода по производству и переработке полиэтиленов ООО «Дагполимер» и осмотрят мощности Каспийского завода листового стекла. Также будут продемонстрированы инвестпроекты.

Кроме того, в здании правительства Дагестана с участием федеральных чиновников состоится совещание по вопросам социально-экономического развития республики.