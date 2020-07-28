Тбилиси, , 11:58 — REGNUM Пленарная сессия в рамках хартии стратегического партнерства Грузия — США откладывается из-за пандемии коронавируса. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом речь шла в ходе телефонного разговора премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и госсекретаря США Майка Помпео, который состоялся 27 июля вечером. Стороны выразили надежду, что сессия пройдет до конца года.

В телефонной беседе глава правительства Грузии и госсекретарь обсудили основные вопросы стратегического партнерства, в том числе сотрудничество в сфере безопасности и необходимость его дальнейшего углубления, ситуацию на «оккупированных территориях», продолжающиеся, несмотря на пандемию, «агрессивные действия России», похищения граждан Грузии и другие нарушения прав человека, а также предстоящие выборы, вопросы европейской и евроатлантической интеграции, состояние безопасности в регионе Черного моря и его роль в евроатлантической безопасности. Речь шла о сотрудничестве в сфере экономики и привлечении американских инвестиций.

Майк Помпео подчеркнул важность проведения предстоящих в Грузии парламентских выборов в максимально прозрачной, свободной и справедливой среде, что будет способствовать демократическому развитию и евроатлантической интеграции Грузии.

Георгий Гахария поблагодарил США за всестороннюю помощь, которая, по его оценке, подтверждает сильное стратегическое партнерство между двумя странами, подчеркнул особый вклад Майка Помпео в демократическое развитие и обеспечение безопасности Грузии и заявил, что с удовольствием примет госсекретаря с официальным визитом в Тбилиси в любое удобное для него время, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.