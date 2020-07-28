Тбилиси, , 11:57 — REGNUM В Грузии продолжается раскрытие и осуждение лиц, обвиняемых в подготовке убийства грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, случившегося в начале 2008 года. Об этом сообщила генпрокуратура Грузии.

На этот раз Тбилисский городской суд вынес приговор по одному из эпизодов этого дела, относящемуся в периоду июня-августа 2006 года, когда департамент конституционной безопасности МВД Грузии принял решение об усиленном наблюдении и контроле за жилыми домами Бадри Патаркацишвили, его охраной и приближенными к нему лицами.

«Эти действия были связаны с его политической активностью, которая была неприемлема для тогдашней власти и воспринималась как угроза высокого риска», — говорится в сообщении.

По информации генпрокуратуры, суд признал бывших сотрудников департамента конституционной безопасности — Д.К., И.Г. и Л. К. — виновными в превышении служебных полномочий и факте незаконного задержания бывшего начальника полиции Уреки.

В июле-августе 2006 года сотрудники департамента конституционной безопасности запланировали нападение на дом Патаркацишвили в Уреки с применением огнестрельного оружия, что должно было носить характер предупреждающей акции, чтобы принудить бизнесмена к прекращению политической активности. Начальник полиции Уреки предупредил об этом коменданта охраны Патаркацишвили.

В наказание за разглашение этой информации сотрудники департамента конституционной безопасности инсценировали кражу мобильного телефона и драгоценностей неким доверенным лицом, которое было задержано и доставлено в здание полиции Уреки. Там он, по данным следствия, нанес себе повреждения, а обвинил в насилии начальника полиции Уреки, за что тот был арестован и осужден на 9 лет лишения свободы.

Так как двое из сотрудников департамента конституционной безопасности, И.Г. и Д.К., признали вину и уличили с преступлении соучастников, с ними было заключено процессуальное соглашение. В итоге оба осуждены на 1 год и 6 месяцев лишения свободы и 3 года условного наказания. Л.К. был признан виновным и осужден на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Интересно, что процесс расследования и раскрытия подготовки убийства Бадри Патаркацишвили продолжается несколько лет и каждый раз «оживляется» перед очередными выборами.