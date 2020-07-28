Кишинёв, , 11:59 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон и глава Приднестровской республики Вадим Красносельский проводят первую в 2020 году встречу в резиденции молдавского лидера в селе Кондрица под Кишиневом. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба главы Приднестровья.

«После обмена приветствиями руководители делегаций провели традиционный разговор тет-а-тет. Рабочая беседа президентов состоялась в ходе прогулки по территории резиденции», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что остальные участники данной встречи присоединятся к этому диалогу позднее и уточняется, что основная расширенная дискуссионная часть встречи будет проведена за круглым столом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из опроса, проведённого Ассоциацией социологов и демографов, стало известно, что молдавский президент Игорь Додон остаётся наиболее популярным политиком в стране, несмотря на небольшое снижение рейтинга.