Уфа, , 12:04 — REGNUM Закупку вакцин от пневмококковой инфекции, которая вызывает внебольничную пневмонию, в пять раз увеличили в текущем году власти Башкирии. Об этом 28 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Башкирии увеличилось количество случаев выявления пневмоний. Это связано с тем, что количество вакцины, которое закупалось ранее, хватало лишь на призывников и малышей. А у людей старшего поколения, находящихся в группе риска, иммунитет практически отсутствовал, отметил он.

Хабиров добавил, что после консультации со специалистами было принято решение сформировать стойкий иммунитет среди группы риска для значительного снижения смертность от осложнений внебольничных пневмоний в Башкирии.

Глава республики также отметил, что в 2020 году вакцину получат более 93 тысяч человек, в том числе более 43 тысяч детей. Эти темпы вакцинации будут сохраняться и в последующем.

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