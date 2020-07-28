Киев, , 11:46 — REGNUM 96 депутатов Верховной рады Украины внесли на рассмотрение парламента проект постановления об увольнении министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Документ опубликован 28 июля на сайте парламента.

Постановление подписали представители фракций «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос». Примечательно, что документ подписал Святослав Вакарчук, который ранее был лишён полномочий депутата Верховной рады.

Парламентарии считают, что Степанов показал свою некомпетентность и халатность. Министра также обвиняют в неспособности организовать эффективную борьбу с пандемией коронавируса.

Напомним, Максим Степанов стал министром здравоохранения Украины 30 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге глава минздрава Украины заявил, что скорая помощь опаздывает в 70% случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине скорая помощь опаздывает в 70% случаев — минздрав