Москва, , 11:42 — REGNUM В Госдуме работают над новым законом о туризме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе пресс-конференции в Москве.

«Мною инициировано создание на площадке Совета законодателей рабочей группы по разработке отраслевого закона о туризме», — сказала Яровая.

Сейчас идет формирование рабочей группы, в которую войдут представители Ростуризма, Роспотребнадзора, профильных министерств, комитетов Госдумы и Совфеда, представители регионов и эксперты, отметила парламентарий.

Она обратила внимание на то, что действующий закон был принят в 1996 году и уже устарел.

«За это время Россия стала современной, комфортной страной. Более того, пандемия сформировала новые возможности, прежде всего, для внутреннего туризма», — рассуждает Яровая.

«Вопрос развития туризма это и вопрос федерального ведения, и ведения регионов. Очень важно, чтобы каждый уровень действовал и в общей логике развития туризма и с учетом особенностей каждой территории», — подчеркнул она.