Тбилиси, , 11:44 — REGNUM Губернатор грузинского края Самегрело-Верхняя Сванетия Александр Моцерелия подал в отставку. Об этом он 28 июля рассказал журналистам, передает телеканал «Рустави 2».

Глава региона сообщил, что его полномочия прекратятся с 1 августа. Временное исполнение обязанностей губернатора будет возложено на его первого заместителя Малхаза Тарию.

Моцерелия отметил, что за два года, пока он был на посту главы региона, в крае реализовали 3000 инфраструктурных проектов. Причин своего ухода он не назвал.

Как сообщают грузинские СМИ, Моцерелию выдвинули от правящей партии «Грузинская мечта» в качестве кандидата в парламент Грузии по мажоритарному округу Самегрело-Цаленджиха-Чхороцку-Мартвили-Абаша.

Напомним, парламентские выборы в Грузии должны пройти 31 октября.

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