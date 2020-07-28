Тбилиси, 28 июля 2020, 11:44 — REGNUM Губернатор грузинского края Самегрело-Верхняя Сванетия Александр Моцерелия подал в отставку. Об этом он 28 июля рассказал журналистам, передает телеканал «Рустави 2».
Глава региона сообщил, что его полномочия прекратятся с 1 августа. Временное исполнение обязанностей губернатора будет возложено на его первого заместителя Малхаза Тарию.
Моцерелия отметил, что за два года, пока он был на посту главы региона, в крае реализовали 3000 инфраструктурных проектов. Причин своего ухода он не назвал.
Как сообщают грузинские СМИ, Моцерелию выдвинули от правящей партии «Грузинская мечта» в качестве кандидата в парламент Грузии по мажоритарному округу Самегрело-Цаленджиха-Чхороцку-Мартвили-Абаша.
Напомним, парламентские выборы в Грузии должны пройти 31 октября.
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