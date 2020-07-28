Москва, , 11:38 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа продолжает акцентировать особую роль США в арктических делах, навязывая собственные подходы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

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В интервью РИА Новости он отметил, что Вашингтон при этом стремится «не допустить усиления влияния в регионе «оппонентов» и рассчитывает при поддержке союзников укрепить свои позиции в вопросе освоения северных ресурсов».

«Мы внимательно отслеживаем характер и направленность официальных заявлений Вашингтона по арктической тематике», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Москва, в свою очередь, несмотря на «непрекращающуюся антироссийскую кампанию в США», выступает за логику прагматизма в арктическом сотрудничестве, в том числе в отношениях с Соединёнными Штатами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео признал, что США, «наивно наблюдая, как не только русские, но и китайцы проявляли интерес всё более агрессивно», «опоздали на вечеринку» в Арктике. При этом Помпео подчеркнул, что это ещё ничего не значит, и пообещал «добиться успеха» в Арктике.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Россия соизмеряет свои действия в Арктике с военно-политической обстановкой и не создаёт угроз для других государств.