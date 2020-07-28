Джакарта, , 11:25 — REGNUM Сотрудничество между Индонезией и Филиппинами при поддержке проекта по борьбе с незаконной торговлей дикими животными позволило вернуть в страну 91 исчезающий вид, который контрабандой вывозился на Филиппины, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Ожидается, что индонезийские животные, в частности, рептилии, млекопитающие и птицы будут возвращены в страну.

Репатриация индонезийских животных является одним из обязательств правительства Индонезии по защите биологического богатства страны и сохранению животных в его среде обитания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство провинции Ачех получило 856 килограммового быка от президента Индонезии.

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