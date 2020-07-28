Киев, , 11:15 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Соответствующую информацию обнародовала 28 июля пресс-служба украинского парламента.

В сообщении отмечается, что инициаторами документа стали 96 народных депутатов из разных фракций Рады, в частности «Голоса», «Европейской солидарности» и даже фракции Зеленского «Слуга народа».

ИА REGNUM отмечает, что сейчас Рада находится на летних каникулах и очередные заседания парламента должны состояться только в сентябре. Вместе с тем, спикер Рады Дмитрий Разумков не исключал, что в июле-августе может состояться несколько внеочередных заседаний. Президент Зеленский не исключал кадровых изменений в правительстве, но непосредственно Степанова публично не критиковал. Для отставки министра необходимо набрать как минимум 226 голосов депутатов.