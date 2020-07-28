Сухум, , 11:19 — REGNUM Выходной день объявлен в Абхазии 31 июля по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

В Абхазии Курбан-байрам называется «Курбанныхуа». Поскольку дата у праздника каждый год приходится на разные числа, выходной в стране объявляется отдельным распоряжением.

«Объявить 31 июля (пятница) 2020 года праздничным нерабочим днём Курбанныхуа», — говорится в документе правительства.

Стоит отметить, что по открытым данным в Абхазии около 16% населения относят себя к мусульманам. Праздничным днем Курбанныхуа является в стране с 1994 года.