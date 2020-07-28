Киев, , 11:13 — REGNUM В офисе президента Украины Владимира Зеленского работают люди, которые лоббируют интересы РПЦ на Украине. Об этом заявил экс-президент страны Пётр Порошенко 28 июля в видеообращении по случаю Дня крещения Руси.

«На ключевых должностях в офисе президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине», — считает он.

Порошенко обвинил РПЦ в поддержке «реваншистской имперской политике Кремля».

Он также отметил, что власти Украины заблокировали закон о переименовании Украинской православной церкви.

Ещё одним проявлением лоббирования интересов РПЦ на Украине экс-президент считает уголовное дело против него в связи с созданием религиозной организации «Православная церковь Украины».

Напомним, Порошенко подозревают в разжигании межконфессиональной розни на Украине. Подобных дел в отношении экс-президента Украины может существовать сразу несколько, причём инициатором одного из них может быть раскольничья организация «Киевский патриархат», не имеющая отношения ни к РПЦ, ни к УПЦ.

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