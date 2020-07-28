Тегеран, , 11:12 — REGNUM Военные учения начал 28 июля в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива Корпус стражей Исламской революции (КСИР — элитная часть ВС Ирана). Об этом 28 июля сообщает портала Sepah New, который связан с КСИР.

По информации источника, учения имею кодовое название «Великий пророк — 14» и ведутся при задействовании аэрокосмических и военно-морских сил Ирана с использованием в том числе беспилотных летательных аппаратов и подразделений ракетных войск.

Также уточняется, что в ходе проведения данных военных учений ВС Ирана получают данные с первого иранского военного спутника «Нур», выведенного на околоземную орбиту в апреле 2020 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что приморская флотилия разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провела в Японском море тактические противолодочные учения с практическими стрельбами.

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