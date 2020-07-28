Вашингтон, 28 июля 2020, 11:05 — REGNUM Вопросы борьбы с изменением климата должны стать неотъемлемой частью внешней политики США в такой же мере, в которой когда-то стали права человека, заявил бывший старший директор по персоналу Совета национальной безопасности США Джейсон Бордофф в статье, вышедшей 27 июля в The Foreign Policy.
Бордофф отмечает, что проблема изменения климата носит «определяющий характер» современности, в связи с чем она должна стать приоритетным направлением внешней политики Вашингтона, и при ее решении нельзя ограничиваться отдельными сферами.
В частности, проблемы изменения климата должны рассматриваться в США наравне с другими вопросами национальной безопасности и внешней политики, они должны учитываться в решении дипломатических задач, в том числе при заключении дополнительных договоров с другими странами, такими как КНР и Индия.
Напомним, после прихода к власти президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения о климате. Кроме того, Трамп отказался от ряда законопроектов, направленных на сохранение климата и ограничивающих добычу энергоносителей в США.