Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Вопросы борьбы с изменением климата должны стать неотъемлемой частью внешней политики США в такой же мере, в которой когда-то стали права человека, заявил бывший старший директор по персоналу Совета национальной безопасности США Джейсон Бордофф в статье, вышедшей 27 июля в The Foreign Policy.

Бордофф отмечает, что проблема изменения климата носит «определяющий характер» современности, в связи с чем она должна стать приоритетным направлением внешней политики Вашингтона, и при ее решении нельзя ограничиваться отдельными сферами.

«Безусловно, необходимо присоединиться к Парижскому соглашению, внести свой вклад в международные финансовые усилия, такие как Зеленый климатический фонд, обуздать многостороннее финансирование угля и сотрудничать с другими странами в области инноваций в области чистой энергии», — указывает автор.

«Однако все эти усилия составляют в целом международную климатическую стратегию, а не внешнюю политику, ориентированную на климат», — отметил он, подчеркнув, что для этого необходимо соблюдения ряда условий.

В частности, проблемы изменения климата должны рассматриваться в США наравне с другими вопросами национальной безопасности и внешней политики, они должны учитываться в решении дипломатических задач, в том числе при заключении дополнительных договоров с другими странами, такими как КНР и Индия.

Напомним, после прихода к власти президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения о климате. Кроме того, Трамп отказался от ряда законопроектов, направленных на сохранение климата и ограничивающих добычу энергоносителей в США.