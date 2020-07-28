Вашингтон, , 11:01 — REGNUM В ООН призвали КНДР и Южную Корею возобновить диалог. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на заявление официального представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко.

В своем заявлении представитель ООН призвал стороны оглянуться на миллионы солдат и мирных жителей, погибших во время войны, отметив, что возобновление межкорейского диалога поспособствует миру и процветанию для всех.

Он также добавил, что 70-я годовщина начала Корейской войны и 67-я годовщина подписания соглашения о перемирии в Корейской войне могут стать возможностью для активизации усилий по достижению денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Между тем, Эри Канеко подытожил, что прочный мир на Корейском полуострове остаётся «отдалённой перспективой».