28 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Существует предположение, что вопрос перемирия в зоне приграничного конфликта между Азербайджаном и Арменией может решаться Минской группой ОБСЕ в формате переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Но тут не всё так просто. Никто не знает, начнутся ли переговоры при посредничестве МГ ОБСЕ. Если да, то удастся ли сохранить прежнюю повестку или после «товузского кризиса» всё придется начинать с «чистого листа»?

Станислав Тарасов, , 10:54 — REGNUM Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кремль указывает: «Проведен обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе. Лидерами также отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана».

Иван Шилов © ИА REGNUM

В этой цитате выверена каждая фраза. Начнем с того, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Он пришелся на момент, когда именно Москва, реально придерживаясь принципа равноудаленности, предприняла непростые усилия по линиям внешнеполитического и военного ведомств, выходя на контакты с конфликтующими Баку и Ереваном. Так удалось добиться установления (пока еще) хрупкого перемирия в зоне азербайджано-армянской границы. Анкара повела себя иначе. Как и во время апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе, вместо того, чтобы призывать конфликтующие стороны к сдержанности, Турция заявила о готовности поддержать Баку, что сыграло дестабилизирующую роль. Поэтому когда Эрдоган выходил на Путина по этой тематике, возникало два предположения: либо он предпринимает попытку объяснить своему российскому коллеге причины своих действий, либо стремится закрепить собственную роль посредника в урегулировании азербайджано-армянских отношений, действуя по формуле «Россия с Арменией, Турция с Азербайджаном».

При этом хорошо известно, что Москва никогда не пыталась подменить собой Ереван, тогда как Анкара была готова играть за Баку, отодвигая его в тень. Такие предположения появляются не на пустом месте. Эксперты германского издания Die Tageszeitung, анализируя ситуацию, сложившуюся на азербайджано-армянской границе, считают, что «Кремль в так называемом «товузском кризисе» занимает нейтральную позицию, призывая обе стороны к сдержанности, и его позиция не так далека от позиции США или других западных игроков, таких как Франция». Другого мнения придерживается турецкое издание Cumhuriyet, которое уверяет, что в «товузском кризисе» США поддерживали Азербайджан, а Турции отводилась определенная роль в предстоящей многоходовой комбинации». Мы это к тому, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «обсудит с Азербайджаном и Арменией различные инициативы по закреплению перемирия на армяно-азербайджанской границе и активизации переговорного процесса».

Однако мы не исключаем, что в этот фактически новый переговорный формат будут пытаться вклиниться и другие страны, в частности Турция. Напомним, что апрельская война 2016 года привела к появлению Венских и Санкт-Петербургских договоренностей, достигнутых при посредническом участии Минской группы ОБСЕ. А как может быть сейчас, если иметь в виду приграничный конфликт между Азербайджаном и Арменией? Существует предположение, что вопрос перемирия в зоне приграничного конфликта может решаться МГ ОБСЕ в формате ведущихся переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Но тут не всё так просто, потому что никто не знает, начнутся ли переговоры при посредничестве Минской группы, если да, то удастся ли сохранить прежнюю повестку или после «товузского кризиса» всё придется начинать с «чистого листа». Тем более что, по словам Захаровой, «Баку и Ереван выступают с различными инициативами по восстановлению переговорного процесса и режима прекращения огня».

Плюс к тому и то, что после начала столкновений на границе азербайджанский президент Ильхам Алиев устроил разнос собственной дипломатии, заявив, что она «не совпадает с успешным развитием страны», должна быть атакующей, а не «пассивной и защитной». Был отправлен в отставку министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. В этой связи аналитик Лондонского Королевского института Лоуренс Броерс заявляет: «Есть опасность того, что переговоры между странами могут быть вообще прерваны». Одним словом, ситуация в регионе изменилась и заметно осложнилась. Новая многоходовая игра в Закавказье еще только начинается, Алиев и Эрдоган набирают воздуха для бега на длинную дистанцию.