Москва, , 11:03 — REGNUM Россия соизмеряет свои действия в Арктике с военно-политической обстановкой и не создаёт угроз для других государств. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов в опубликованном 28 июля интервью РИА Новости.

Ранее о российском военном присутствии в Арктике, которое якобы «выходит за рамки обороны», заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи. Его слова относились, в частности, к планам по развёртыванию на Кольском полуострове системы С-400.

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Корчунов подчеркнул, что Россия модернизирует в регионе вооружённые силы и проводит мероприятия боевой и оперативной подготовки, однако эта деятельность не избыточна, а характер её — оборонительный. Действия соразмерны складывающейся военно-политической обстановке.

При этом Россия не создаёт угроз для безопасности арктических государств, не нарушает международных договорённостей, а действует в том числе ради обеспечения экологической безопасности, спасательной и научной работы.

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