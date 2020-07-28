Уфа, , 10:51 — REGNUM Изменения в закон о господдержке волонтерской деятельности вступили в силу в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По словам председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, теперь закон предусматривает денежные компенсации добровольцам, в случае возникновения ситуаций, связанных с риском для их здоровья и жизни.

Толкачев отметил, что если добровольцу будет причинен вред здоровью, то он сможет получить единовременную выплату. При его гибели, выплату получит его семья. Пособия будут выплачиваться из средств бюджета республики. Правительство региона определяет размер, условия и порядок выплат.

Спикер республиканского парламента также отметил, что во время действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, волонтерское движение стало серьезным инструментом социальной поддержки. Добровольцы помогали гражданам, нередко подвергая свое здоровье и жизнь опасности. Многие волонтеры заразились коронавирусной инфекцией. Поэтому они нуждаются в социальной защите.

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