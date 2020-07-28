Полтава, Украина, , 10:47 — REGNUM В Полтаве один из участников акции протеста против перемирия в Донбассе принёс на митинг «повешенное» изображение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 27 июля местный ресурс 0532.ua.

Журналисты отмечают, что изображение Зеленского, по словам «активиста», было взято из фильма «Слуга народа».

«Почему решил его повесить? Чтобы поддержать! Я его таким образом поддерживаю!» — заявил он.

Акция против мира в Донбассе продлилась около часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве у офиса президента Украины прошёл митинг против «капитуляции» в Донбассе, организованный партией «Европейская солидарность». Отметим, что лидер партии — бывший президент Украины Пётр Порошенко — на митинг не пришёл.

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