Киев, , 10:39 — REGNUM Власти Украины утром 28 июля опубликовали официальные поздравления гражданам страны с «днем крещения Киевской Руси-Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.

В поздравлении президента Зеленского отмечается, что принятие христианства приблизило украинцев к «большой семье европейских народов», заложив глубокие традиции политической и правовой культуры.

«Именно утверждение христианских ценностей — идеалов добра, справедливости и мира — стало важным указателем на пути украинского народа к получению независимости. И именно эти ценности закаливают наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины», — говорится в поздравлении.

«Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину», — отмечает Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает крещение «Киевской Руси-Украины» «поворотным» моментом для всей украинской истории.

«Равноапостольный князь Владимир Великий принес на киевские земли христианство, ставшее основой наших духовных и культурных традиций. Это знаменательное событие задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед. Желаю, чтобы духовная мощь никогда не угасала и наполняла всех нас несокрушимой верой в мирную и непобедимую Украину», — говорится в поздравлении Шмыгаля.

ИА REGNUM напоминает, что официальный праздник под названием «День крещения Киевской Руси — Украины» установлен указом третьего президента страны Виктора Ющенко в 2008 г. Обычно в этот день каноническая Украинская православная церковь устраивает крестный ход, в котором участвуют десятки тысяч верующих, но в этом году в связи с карантинными ограничениями все мероприятия запрещены.