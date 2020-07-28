Тбилиси, , 10:38 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария рассказал о приверженности «курсу демократии» в разговоре с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом глава грузинского правительства 27 июля написал на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее Помпео заявил, что ждет от Тбилиси принятия мер по проведению «справедливых и прозрачных» парламентских выборов в стране. Вскоре после этого появилось сообщение от премьер-министра Грузии.

«Было приятно поговорить с госсекретарем Майком Помпео о стратегическом партнерстве США и Грузии и сотрудничестве в новых областях. Я выразил благодарность за поддержку наших конституционных реформ и подчеркнул нашу приверженность независимому правосудию и проведению свободных и справедливых выборов этой осенью», — написал Гахария.

Напомним, в июне и июле грузинские власти провели выборную реформу в стране. Со стороны представителей США и Евросоюза постоянно поступали комментарии, каким образом и при каких условиях нужно вносить поправки в конституцию Грузии.

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