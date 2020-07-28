Киев, , 10:35 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что испытал гордость за открытое против него уголовное дело о получении томоса об автокефалии организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице бывшего политика в Facebook.

Он заявил, что из десятков «политически мотивированных дел», возбужденных против него «по приказу президента Украины Владимира Зеленского», есть одно, которым он особенно гордится.

«Это дело о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви Украины», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Порошенко в кратком выступлении возле суда заявил, что против него заведено уголовное дело за разжигание межконфессиональной вражды. Так называемый «Томос об автокефалии» был предоставлен т.н. Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем в январе 2019 года при активном участии в этом процессе самого Порошенко.

Предполагалось, что новую раскольничью структуру возглавит многолетний лидер Киевского патриархата Филарет, однако в итоге Порошенко предпочел видеть во главе ПЦУ другого человека. С тех пор Филарет и его сторонники стали торпедировать «автокефальную» инициативу.

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