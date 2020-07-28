Киев, , 10:45 — REGNUM Уголовное дело, связанное с томосом об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), вызывает особенную гордость его фигуранта — бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сам Порошенко написал в Facebook

Ранее экс-президент заявил о возбуждении против него дела «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины». Позднее это подтвердило украинское Госбюро расследований.

По словам Порошенко, против него по распоряжению действующего президента Украины Владимира Зеленского были возбуждены десятки «политических» дел.

«Есть одно, которым я особенно горжусь», — подчеркнул Порошенко.

Факт расследования дела о томосе он назвал невероятным и добавил, что для получения «собственной независимой церкви» понадобилась тысяча лет после крещения Руси.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Порошенко выступил одним из инициаторов создания раскольнической структуры, так называемой ПЦУ. Фактически предоставленный патриархом Константинопольским Варфоломеем томос об «автокефалии» сделал ПЦУ почти полностью зависимой от Константинополя.

Читайте также: Бывший соратник Порошенко обнародовал компромат на экс-президента Украины