Новосибирск, , 10:33 — REGNUM Детские сады Новосибирска с 17 августа начнут работать в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарных норм. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В предстоящие три недели проведём необходимые мероприятия для комфортного и безопасного пребывания ребятишек в детских садах, — написал Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Сегодня в нашем городе работают 243 дошкольных учреждения. До введения режима дежурных групп их посещали около 90 тысяч детей. В этом году планируем открыть ещё десять новых детских садов».

Отметим, что в настоящее время все детские сады Новосибирска работают в режиме дежурных групп.