28 июля 2020 | Время чтения 3 мин

«Водородная стратегия» – это вопрос как экономический, так и геополитический. В этой новой великой битве ставки велики. Но если Россия и Германия смогут договориться, то на европейском рынке установится баланс, который спутает энергетические игры как американцам, так и полякам.

Станислав Стремидловский, , 10:23 — REGNUM Польские и немецкие издания обратили внимание на программу «Развитие водородной энергетики в России» на 2020−2024 годы, которую российское министерство энергетики разработало и направило в правительство. Портал поясняет, что в начале 2021 года должны появиться стимулы для экспортеров и покупателей водорода на внутреннем российском рынке, а первыми производителями водорода станут Газпром и Росатом, которые в 2024 году запустят пилотные водородные установки — на атомных электростанциях, газовых заводах и комбинатах по переработке сырья. По оценкам минэнерго, к 2050 году европейский рынок водорода будет стоить от 32 до 164 миллиардов евро. Преимуществами России в этом бизнесе называют устойчивую производственную базу, доступ к сырью, близость к потенциальным клиентам и разветвленную энергетическую сеть.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Водородная стратегия» — это вопрос как экономический, так и геополитический. Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европейский союз планирует возглавить мировое лидерство в области водородной энергетики. Смысл в том, чтобы Европа стала глобальным водородным рынком, на котором «евро будет валютой, в которой деноминирован водород», бросив таким образом вызов «нефтегазовому» доллару. На пути к достижению этой амбициозной цели придется решить множество технологических, логистических, финансовых и политических проблем, но главное в том, что задача поставлена — за работу, товарищи. Что подразумевает переосмысление прежних стратегических союзов и создание новых. Эксперты польского Центра восточных исследований (OSW) считают, что у России есть неплохие перспективы нарастить свою долю на внешних рынках. И в первую очередь это связано с позицией, занимаемой Германией.

По мнению OSW, в авангарде водородного наступления окажется Газпром. «Как немецкие политики, так и представители деловых кругов (в основном связанные с Российско-Германской торговой палатой) призывают Москву и Берлин развивать сотрудничество, — отмечает польский центр. — Можно ожидать, что существующая кооперация (в частности, в газовом секторе) повысит вероятность предоставления проекту политической и финансовой поддержки со стороны российских властей и в том числе президента России Владимира Путина, который остается ключевым лицом, принимающим решения в вопросах российской энергетической политики. Этот сценарий кажется тем более вероятным, так как новая область сотрудничества между Москвой и Берлином рассматривается российской стороной не только в качестве инструмента усиления экономических взаимоотношений, а также инструмента усиления требований о необходимости нормализации политических отношений между Россией и ЕС».

Политическая составляющая в вопросах энергетической безопасности и снабжения, безусловно, присутствует, как без нее. Но в процитированном выше суждении нам видятся, скорее, опасения Варшавы того, что российско-немецкий водород будет препятствовать попыткам Польши, которая сама активно ведет энергетические игры, получить геополитические бонусы. Помимо долгосрочных выгод, развитие водородной промышленности даст эффект в ближнесрочной перспективе. Речь идет о строящемся европейском газопроводе «Северный поток — 2», который, как пишут немецкие издания, сможет также доставлять и водород. Германский журнал Der Spiegel пишет в этой связи, что «Газпром рассматривает возможность добавления до 20% водорода в природный газ, поставляемый по трубопроводам» и «это не будет технической проблемой», так как в Германии водород уже частично непосредственно подается в газовую сеть.

Иначе, подчеркивает издание, если продажи газа уменьшатся, Газпром в «Северном потоке — 2» буквально вылетит в трубу. Однако то же самое грозит и Польше с ее амбициозными желаниями стать альтернативным европейским газовым хабом. Переход ЕС на водород делает излишними и избыточными польские СПГ-терминалы, ориентированные на американские поставки, и строящийся Варшавой вместе с Норвегией и Данией газопровод Baltic Pipe. Со всеми вытекающими политическими последствиями из этого. Отметим, что нацеленность на сотрудничество с Германией в водородной энергетике проявляет сегодня и Киев. 17 июля состоялись немецко-украинские консультации, стороны договорились провести исследование возможности использования украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода.

В этой новой великой битве ставки велики. Очевидно, не будут стоять на месте США, где стоимость водорода пока выше, чем в России. Впрочем, прогнозируется, что к 2030 году они смогут понизить цены. Так что Москве придется в водородной гонке столкнуться и с Вашингтоном тоже. Но если Россия и Германия смогут договориться, то на европейском рынке установится баланс, который спутает энергетические игры как американцам, так и полякам.