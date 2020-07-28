Минск, , 10:04 — REGNUM На выборах президента Белоруссии аккредитовали уже 45,4 тыс. национальных наблюдателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

Так, среди общественных объединений по числу аккредитованных наблюдателей лидируют профсоюзы, которые входят в Федерацию профсоюзов Белоруссии (8 843), а также Белорусский республиканский союз молодежи (5 983).

От партий больше всего наблюдателей делегировала Компартия Белоруссии — 1110, а также Республиканская партия труда и справедливости — 717.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. В президентской кампании участвуют пять зарегистрированных кандидатов. Среди них — Александр Лукашенко, бессменно правящий Белоруссией 26 лет. Его основным соперником считается Светлана Тихановская — жена находящегося за решёткой популярного блогера, сплотившая вокруг себя команды двух незарегистрированных кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

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