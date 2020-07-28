Симферополь, , 09:59 — REGNUM Позиция министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по поводу статуса Крыма, «аннексированного Россией», оторвана от «здравого смысла современной политики и от принципов международного права». С таким заявлением выступил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Прискорбно, что глава МИД Федеративной Республики Германии, которая без какого-либо референдума аннексировала ГДР, покушается на закрепленную в нашей конституции территориальную целостность России», — заявил в беседе с РИА Новости политик.

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«Его представление о том, что воссоединение немцев мир должен приветствовать, а воссоединение русских осуждать, оторвано не только от здравого смысла современной политики, но и от принципов международного права», — добавил Мурадов.

Постпред напомнил, что Крым провозглашал свою независимость в условиях военной угрозы со стороны осуществивших переворот в Киеве националистов.

«Не хочется верить, что этническая чистка и война в Крыму больше бы порадовала немецкого политика, чем свершившееся спасение крымчан», — подчеркнул Мурадов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Группа восьми (G8) с участием России не может быть восстановлена из-за ситуации, сложившейся на востоке Украины, и вхождения Крыма в состав РФ. Он напомнил, что РФ была исключена из объединения экономически развитых стран за «аннексию Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины». Маас подчеркнул, что не видит возможности восстановления формата G8 до тех пор, пока ситуация не будет разрешена.

Напомним, Крым вошёл в состав РФ по итогам проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики и Севастополя высказались за вхождение региона в состав России. При этом официальный Киев отказывается признавать такое решение жителей полуострова и надеется вернуть Крым под свою юрисдикцию.

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