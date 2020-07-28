Ла-Пас, , 10:04 — REGNUM О своем выздоровлении от COVID-19 рассказала временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Запись соответствующего содержания 28 июля размещена на странице политика в соцсети Twitter.

«Я была выписана (по выздоровлению) и возвращаюсь к нормальному режиму работы», — написала в своем сообщении Аньес.

Также она сердечно поблагодарила всех, кто её поддерживал во время болезни, отметив, что их проявления любви дали ей силы выздороветь, так как боливийцы являются одной семьей, с которой они вместе будут двигаться вперед.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что сроки проведения президентских выборов в Боливии снова смещены — теперь на октябрь текущего года.