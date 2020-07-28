Джакарта, , 09:52 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан призвал проследить шаги, предпринятые тремя странами для преодоления пандемии, сообщает Antara.

«Германия, Тайвань и Россия относятся к категории стран, которые быстро преодолели эту ситуацию», — заявил министр-координатор на подписании соглашения о партнерстве с размещением денег в рамках восстановления национальной экономики.

Лухут Бинсар Панджаитан призвал правительство и народ Индонезии к единству в решении проблемы пандемии.

«Я надеюсь, что эта программа может сделать Индонезию лучше. Я верю, что это можно сделать, потому что наша командная работа становится все лучше и лучше», — отметил Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, тесты на коронавирус, которые сдали президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны, показали отрицательный результат.

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