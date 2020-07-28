Ереван, , 09:40 — REGNUM Азербайджанская сторона в ночь с 27 на 28 июля 17 раз нарушила режим перемирия на армяно-азербайджанской границе. Об этом 28 июля сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметила пресс-секретарь, в ночь с 27 на 28 июля на границе между Арменией и Азербайджаном сохранялась относительно спокойная ситуация.

«Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 17 раз, произведя по армянским позициям 220 выстрелов», — написала на своей странице Степанян.

Также она уточнила, что азербайджанской стороной были обстреляны боевые опорные пункты ВС Армении, расположенные возле сел Чинари, Цхуни, Зангакатун, Чива.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана заявили, что за прошедшие сутки военные Армении 38 раз нарушили режим перемирия на азербайджано-армянской границе.