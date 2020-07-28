Баку, , 09:20 — REGNUM За прошедшие сутки военные Армении 38 раз нарушили режим перемирия на азербайджано-армянской границе. Об этом 28 июля сообщает минобороны Азербайджана

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что позиции ВС Азербайджана в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского район были обстреляны из сел Айгепар, Чинари Бердского района и с безымянных высот на территории Чамбаракского района Армении.

Кроме этого, сообщается, что позиции азербайджанской армии также обстреливались из сел «Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что тема армяно-азербайджанского конфликта обсуждалась в ходе телефонных переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.