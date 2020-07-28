Москва, , 09:18 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил запретить рекламу еды, прежде всего «вредной» пищи — с большим содержанием жиров и сахара.

«А заодно прекратить и рекламу еды. Весь мир борется с ожирением, но при этом с утра до вечера по телевидению реклама жирной, сладкой пищи», — призвал Жириновский в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на полном запрете рекламы лекарственных препаратов. Такую меру он аргументировал распространением самолечения.