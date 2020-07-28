Пхеньян, , 09:14 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын 27 июля в своей речи в честь 67-летия заключения соглашения о перемирии с Республикой Корея и окончания Корейской войны заявил: «Благодаря ядерному оружию нам больше не грозит война», — сообщают северокорейские СМИ.

По данным «Рабочей газеты» КНДР от 28 июля, Ким Чен Ын встретился с ветеранами Корейской войны. «Мы пошли по пути создания ядерного оружия, чтобы иметь абсолютную власть для сдерживания войны» — подчеркнул северокорейский лидер в своей речи перед ветеранами. После чего он сказал, что обладание ядерным оружием «гарантирует безопасность и будущее» Северной Кореи. В своей речи Ким Чен Ын использовал такую формулировку, как «самооборонительное ядерное сдерживание».

Напомним, что первая встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, прошедшая в 2018 году в Сингапуре, вселила надежду на возможность денуклеаризации Корейского полуострова и ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР. Однако их второй саммит, прошедший в 2019 году во Вьетнаме, и последующие встречи так и не привели к соответствующему договору. Северная Корея объясняет свое нежелание ликвидировать ядерное оружие именно тезисом о «самооборонительном ядерном сдерживании» и гарантией безопасности, которую обеспечивает ей обладание ядерным оружием.